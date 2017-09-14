Руководитель "Укрзализныци" о задержании взяточника: неприкасаемых нет
Задержан "на горячем" первый заместитель начальника одного из Департаментов ЧАО.
Руководство ЧАО «Укрзализныця» всесторонне содействует расследованию эпизодов противоправной деятельности первого заместителя начальника одного из департаментов государственной компании, которого сотрудники Службы безопасности Украины совместно с департаментом безопасности “УЗ” задержали за взяточничество. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.
“Задержан "на горячем" первый заместитель начальника одного из Департаментов ЧАО. Совместная работа нашей безопасности и СБУ. Неприкасаемых нет”, — написал руководитель “УЗ” в своем Twitter.
В эфире 5 канала Евгений Кравцов прокомментировал ситуацию: "Это взятка в особо крупных размерах. Это очень серьезное правонарушение. Это первый случай в истории "Укрзализныци", когда был задержан с поличным коррупционер внутри компании при содействии Службы безопасности и руководства компании. Мы обновили состав Службы безопасности "Укрзализныци" и при содействии новых сотрудников, в очень сжатые сроки, смогли выявить такие негативные явления среди некоторых сотрудников компании и задержали одного из них в сотрудничестве с правоохранительными органами”.
По информации пресс-службы “Укрзализныци”, вышеуказанного чиновника задержали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в размере $70 тыс.
“По сообщению СБУ, указанное лицо, пользуясь поддержкой высокопоставленных чиновников, которые до недавнего времени занимали в предприятии руководящие должности, непосредственно и через посредника требовала $300 тыс. относительно трудоустройства на руководящую должность в одном из филиалов ПАО «Укрзализныця». При этом, одним из основных требований со стороны требователя, был аванс в размере $70 тыс.”, — говорится в заявлении компании.
Так, сотрудники СБУ задержали подозреваемого в одном из ресторанов Киева после получения первой части неправомерной выгоды. На данный момент продолжаются следственные действия.