Руководитель "Укрзализныци" о задержании взяточника: неприкасаемых нет

Руководство ЧАО «Укрзализныця» всесторонне содействует расследованию эпизодов противоправной деятельности первого заместителя начальника одного из департаментов государственной компании, которого сотрудники Службы безопасности Украины совместно с департаментом безопасности “УЗ” задержали за взяточничество. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

“Задержан "на горячем" первый заместитель начальника одного из Департаментов ЧАО. Совместная работа нашей безопасности и СБУ. Неприкасаемых нет”, — написал руководитель “УЗ” в своем Twitter.

В эфире 5 канала Евгений Кравцов прокомментировал ситуацию: "Это взятка в особо крупных размерах. Это очень серьезное правонарушение. Это первый случай в истории "Укрзализныци", когда был задержан с поличным коррупционер внутри компании при содействии Службы безопасности и руководства компании. Мы обновили состав Службы безопасности "Укрзализныци" и при содействии новых сотрудников, в очень сжатые сроки, смогли выявить такие негативные явления среди некоторых сотрудников компании и задержали одного из них в сотрудничестве с правоохранительными органами”.

По информации пресс-службы “Укрзализныци”, вышеуказанного чиновника задержали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в размере $70 тыс.

“По сообщению СБУ, указанное лицо, пользуясь поддержкой высокопоставленных чиновников, которые до недавнего времени занимали в предприятии руководящие должности, непосредственно и через посредника требовала $300 тыс. относительно трудоустройства на руководящую должность в одном из филиалов ПАО «Укрзализныця». При этом, одним из основных требований со стороны требователя, был аванс в размере $70 тыс.”, — говорится в заявлении компании.

Так, сотрудники СБУ задержали подозреваемого в одном из ресторанов Киева после получения первой части неправомерной выгоды. На данный момент продолжаются следственные действия.