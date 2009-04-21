Минтранс начал продавать билеты через "Укрпочту"

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ презентовал в Житомирской области новую услугу по продаже пассажирских билетов через отделения связи "Укрпочты".

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная презентация проекта состоялась сначала в отделении почтовой связи №1 села Пруд Брусиловского района, а затем в первом отделении связи в Коростышеве.

«Сегодня в Украине официально стартовала система продажи железнодорожных и авиабилетов на пассажирский транспорт в междугородном сообщении через отделения "Укрпочты"», – сообщил И.ВИНСКИЙ.

По его словам, новая услуга рассчитана, прежде всего, на сельское население. Благодаря этому проекту впервые в Украине сельские жители смогут дистанционно, не выезжая за пределы своего населенного пункта, заказать билеты на самолет, поезд или автобус.

По словам генерального директора «Укрпочты» Таисии ЗАМКОВОЙ, реализация проекта позволит селянам заказывать за 1-3 дня и получать билеты на транспорт в своем населенном пункте. По ее мнению, в выигрыше будут и горожане, «ведь почтовых отделений в Украине теперь значительно больше, чем билетных касс».

Также Т.ЗАМКОВА отметила, что сегодня презентована система, благодаря которой приобрести электронный билет можно будет как через автоматизированное, так и через неавтоматизированное почтовое отделение.

Инвестиции в проект по продаже билетов на транспорт через отделения связи «Укрпочты» составят до 100 млн. грн.

По словам И.ВИНСКОГО, на сегодняшний день в рамках проекта в автоматическом режиме уже работают полторы тысячи отделений «Укрпочты», в неавтоматическом – 15 800.

Министр транспорта подчеркнул, что новая система продажи билетов позволит жителям сельской местности существенно экономить на покупке билетов.

«Чтобы купить железнодорожный билет жителю села Ставище, надо ехать в Житомир, он должен будет заплатить за автобус до Житомира – это 10 гривен и столько же – обратно. Если же заказывать (билет – УНИАН) через «Укрпочту», то эта услуга обойдется всего в пять гривен", – сказал ВИНСКИЙ.