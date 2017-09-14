Маск сообщил дату презентации беспилотного грузовика Tesla‍

Глава и основатель американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск в своем микроблоге в Твиттере сообщил дату презентации и тестового заезда беспилотного грузовика, сообщает Прайм.

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По словам американского разработчика, презентация грузовика-беспилотника пройдет 26 октября.

"Презентация и тестовый заезд грузовика Tesla предварительно запланированы на 26 октября в Хоторне (штат Калифорния). Стоит увидеть этого зверя лично. Это нереально", - сообщил Маск.

Ранее агентство Reuters раскрыло подробности о функционале фуры-беспилотника Tesla. В частности, разрабатываемый компанией Маска грузовик сможет проехать до 480 километров пути без дополнительного подзаряда.

Главный технический директор компании Ryder System Скотт Перри пояснял, что презентация нового грузовика Tesla должна была намечена на сентябрь, но в самой Tesla комментировать агентству "слухи" отказались вне зависимости от того, "правдивы они или нет".

"Это было бы глупо", - считают в компании.