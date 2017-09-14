В ЕС этой осенью рассмотрят отмену роуминга для украинцев - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что инициатива об отмене роуминга для украинцев в ​​ЕС уже включена в проекты документов на саммит «Восточного партнерства», который состоится осенью в Брюсселе. Об этом президент заявил во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

«Инициатива, которую я выдвинул ровно год назад по роумингу для украинских граждан в ЕС, два дня назад была поддержана Европейским парламентом и уже вошла в проекты документов на саммит «Восточного партнерства», который этой осенью пройдет в Брюсселе», - подчеркнул глава государства.

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Как известно, 15 июня в ЕС отменили плату за внутренний роуминг, и он не действует внутри стран Европейского Союза во время путешествий. Так, нововведение распространяется на 28 стран - членов ЕС, а также на Исландию, Норвегию и Лихтенштейн. Мобильные операторы не будут брать дополнительную плату за пользование голосовыми услугами, SMS и мобильным интернетом.

Также в июне этого года министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что в Европейском Союзе дали предварительное согласие работать в направлении отмены роуминга для украинцев.

12 сентября председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что Европарламент предлагает отменить плату за роуминг мобильной связи между Европейским союзом и Украиной, Молдовой и Грузией, а кроме того, создать трастовый фонд для инвестиций в Украину.