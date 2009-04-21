В порт «Южный» зашло самое большое судно за всю его историю

В порт «Южный» Одесской области 16 апреля зашло самое большое за всю его историю судно, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного предприятия «Дельта-лоцман» (г. Николаев).

В порт судно заводили лоцманы 1 класса, работники предприятия «Дельта-лоцман» (г. Николаев) Геннадий Кулаковский и Александр Шелудько. «Лоцманам пришлось проявить все свое мастерство и опыт. Судно ошвартовали при свежем ветре и поперечном течении. Кроме того, сухогруз такой длины в порт Южный еще не заходил», - сказал начальник портовой лоцманской службы (ПЛС) «Южный» Виктор ПИЛИПЕНКО.

Сухогруз встал на одном из причалов порта «Южный» под погрузку около 103 тысяч тонн железорудного концентрата.

Сухогруз «MERSEDES» (порт приписки город Валете, Мальта) имеет дедвейт более 133 тысяч тонн. Длина судна - 268м, ширина – 43м.