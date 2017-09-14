Житомирский горсовет направил 11 миллионов гривень на закупку устройств для бесконтактной оплаты проезда в городском транспорте

Житомирский горсовет сегодня на сессии направил 11 млн грн на закупку валидаторов - устройств для бесконтактной оплаты проезда в городском транспорте. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, сегодня состоялась двадцать пятая внеочередная сессия Житомирского городского совета.

По итогам этого заседания было принято ряд решений. В частности, на сессии внесены изменения и дополнения в решение городского совета «Об утверждении Программы развития городского общественного транспорта г. Житомира на 2016-2018 годы».

После внесения изменений в программу этим решением 12 млн грн направлено на заработную плату работникам трамвайно-троллейбусного управления, а 11 млн грн - на техническое переоснащение автоматизированной системы оплаты за проезд, в частности, на закупку валидаторов. В том числе, на 2,6 млн грн планируют закупить валидаторы, которые будут сдавать в аренду частным перевозчикам.

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Как сообщил на сессии заместитель Житомирского городского головы Дмитрий Ткачук , в 110 троллейбусах города уже установлено по одному валидатору.

«Сейчас планируется дооборудовать эти троллейбусы еще одним устройством - на другие двери. Те люди, которые не имеют при себе карточки для расчета, смогут оплатить за проезд водителю. Также валидаторы будут установлены во всех трамваях и маршрутках», - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, в Житомире действует электронный билет в электротранспорте, также там внедряют систему, с помощью которой можно заплатить за проезд банковской карточкой.