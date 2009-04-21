«Укрпочта» привлечет 50 млн. грн. кредита

«Укрпочта» намерена привлечь кредит в раз мере 50 млн. грн. на развитие сети по реализации билетов через собственную сеть почтовых отделений

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ во время презентации проекта продаж билетов через отделения «Укрпочты».

По словам министра, кредит необходим для закупки оборудования и создания автоматизированных рабочих мест в сети «Укрпочты». За счет средств кредита планируется существенно увеличить долю почтовых отделений, оборудованных автоматизированной системой продаж билетов через Интернет.

«Сегодня мы внедрили первый этап проекта, начав продажи в отделениях «Укрпочты». До конца года мы планируем улучшить систему, внедрив так называемый сквозной билет сразу на несколько видов транспорта. То есть, если мы сейчас продаем отдельно железнодорожный билет и отдельно авиабилет, то в будущем будем продавать один билет сразу на несколько видов транспорта по всему маршруту следования пассажира. А в дальнейшем мы хотим максимально упростить систему, чтобы любой пассажир, зайдя с домашнего компьютера в Интернет и заплатив за это карточкой, мог свободно купить билет в любом направлении», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, министр транспорта и связи Йосиф ВИНСКИЙ презентовал в Житомирской области новую услугу по продаже пассажирских билетов через отделения связи "Укрпочты". По словам министра, благодаря этому проекту впервые в Украине сельские жители смогут дистанционно, не выезжая за пределы своего населенного пункта, заказать билеты на самолет, поезд или автобус.