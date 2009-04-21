ВБ предоставил 400 млн. долл. кредита ремонт дороги «Борисполь – Лубны»

«Укравтодор» подписал со Всемирным банком соглашение о выделении 400 млн. долл. кредита для ремонта 120 км 130-километровой дороги «Борисполь – Лубны».

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания документа состоялась сегодня в Киеве в помещении Секретариата Кабинета министров Украины .

Кредит предоставлен на 30 лет со ставкой LIBOR + меняющийся спред. Из 400 млн. долл. 298,5 млн. долл. будет предназначено для капитального ремонта дороги, 100 млн. долл. – для улучшения состояния аварийно-опасных участков дороги, 1,5 млн. долл. – на развитие кадрового и институционного потенциала.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, присутствовавшая на церемонии подписания соглашения, заявила, что реализация указанного проекта даст возможность Украине более активно бороться с экономическим кризисом.

«3,2 млрд. грн. (400 млн. долл.) - это большой объем работ для наших строителей дорог, это большой объем дорог для тех, кто производит строительные материалы, и это тысячи рабочих мест, которые будут созданы на базе реализации этого проекта. Это одна из наиболее существенных составляющих инфраструктурных проектов, благодаря которым, мы уверены, Украина будет преодолевать кризис», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как заявил журналистам глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС, реализацию проекта планируется начать не позднее июня, а до этого срока будут осуществлены все необходимые процедуры, в том числе и тендерные.

Он сообщил, что заинтересованность участвовать в проекте уже высказали 28 компаний.

Как сообщал УНИАН, 26-27 февраля 2009 г. в г. Вашингтон (США) состоялись переговоры относительно заключения Соглашения о займе по Проекту улучшения автомобильных дорог и безопасности движения между Украиной и ВБ.

Процедурой предусмотрено, что после одобрения Советом директоров банка решения по займу будет начата внутригосударственная процедура относительно ратификации Соглашения, а также подготовка необходимых материалов для вступления его в силу.

После завершения всех необходимых процедур Украина получит 400 млн. долл. для ремонта автомобильной дороги Киев-Харьков-Довжанский на участке от г. Борисполь до г. Лубны и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП.

При этом «Укравтодор» рассчитывает на дополнительное финансирование проекта реконструкции автомобильной дороги Киев-Харьков-Довжанский в размере 600 млн. долл.

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с ВБ о предоставлении кредита в размере 400 млн. долл. на реконструкцию дороги Киев-Харьков-Довжанский и повышение уровня безопасности дорог. На реконструкцию дороги планируется выделить 300 млн. долл., на повышение безопасности движения на дорогах – 100 млн. долл.

7 апреля т.г. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения для Украины, стоимостью 400 млн. долл., для «Укравтодора».