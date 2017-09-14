США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

21:57, 14 сентября 2017
Транспорт/Связь
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Они сотрудничали с компаниями Ирана и Ирака.

Иллюстрація / REUTERS

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против двух украинских авиакомпаний за сотрудничество с компаниями Ирана и Ирака. Об этом сообщается на сайте Департамента казначейства США (Министерства финансов).

Всего ограничительные меры были введены против 11 юридических и физических лиц за сотрудничество с иранскими компаниями и лицами, находившимися под санкциями.

В частности, говорится, что Управление по контролю за иностранными активами Госказначейства США, согласно исполнительному указу №13224, внесло в санкционный список основанные в Украине авиакомпанию "Хорс" (Khors Aircompany) и авиакомпанию "Дарт" (Dart Airlines) в связи с предоставлением иранским и иракским авиакомпаниям, которые уже находились под санкциями, авиационно-транспортных услуг.

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Украинские компании сотрудничали с иранскими компаниями "Каспийские авиалинии" (Caspian Air) и Mahan Air и иракской авиакомпанией Al-Naser Airlines, попавших под санкции с 2011 по 2015 год.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совет ЕС продлил введенные за агрессию против Украины антироссийские санкции.

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