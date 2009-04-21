США предоставят 500 млн. долл. Chrysler и 5 млрд. долл. GM

Администрация президента США предоставит около $500 миллионов проблемному автопроизводителю Chrysler к концу апреля, а также до $5 миллиардов General Motors в течение мая, чтобы помочь компании избежать банкротства.

Об этом говорится в докладе независимого наблюдателя при фонде помощи компаниям министерства финансов США, сообщает Рейтер.

Chrysler стремится договориться об альянсе с Fiat, чтобы провести реструктуризацию.

Президентская администрация обещала до $6 миллиардов помощи возможному альянсу, который бы дал Chrysler доступ к технологиям Fiat.

GM, понесшая с 2005 года более $82 миллиардов убытков, получила $13,4 миллиарда кредитов от правительства США и стремится получить еще $16 миллиардов.

В то же время специальная группа при Белом доме дала компании 60 дней на составление плана реструктуризации, сокращающего расходы и долги компании, а также избавляющего ее от убыточных активов.