Житомирщина усилит весовой контроль за крупногабаритным транспортом – председатель ОГА

В Житомирской области ужесточат весовой контроль за крупногабаритным транспортом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, сегодня в Житомире глава Житомирской ОГА Игорь Гундич провел встречу с председателем Государственной службы по безопасности на транспорте Украины Михаилом Ноняком.

«В бюджете 2018 года мы на Житомирщине обязательно предусмотрены средства на площадки для весовых комплексов. Уже дал поручение определить, сколько нам нужно площадок и где их разместить. Если нужно будет докупить еще весовых комплексов, то мы их купим, ведь в противном случае грош цена тем ремонтам дорог, на которые мы тратим миллионы», – сказал Гундич.

По словам Ноняка, до конца года Донецкая область получит 3 габаритно-весовые комплексы. Он отметил, что на сегодня в процессе решения вопроса по увеличению работников Укртрансбезопасности в области, ведь только при наличии инспекторов возможно взвешивание автомобилей.

"Во время рабочей встречи стороны обсудили сотрудничество между Укртрансбезопасностью, полицией и областной администрацией, отметили важность перевода услуг Укртрансбезопасности в электронный формат, что будет происходить уже в следующем году", - отмечают в ОГА.

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня в пресс-центре Житомирской облгосадминистрации Ноняк провел брифинг для журналистов, где рассказал о планах относительно улучшения работы Государственной службы по безопасности на транспорте Украины. Так, в частности, он сообщил, что Украина теряет значительные средства на ремонте дорог, которые разрушаются от движения тяжеловесного транспорта.

Как сообщал УНИАН, компания «Радиал-Украина» выиграла тендер на поставку Государственной службе Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека) 78 габаритно-весовых комплексов для борьбы с перегрузом фур на украинских дорогах на сумму 109,2 млн грн.

По оценкам Министерства инфраструктуры, более 30% грузового транспорта передвигается по украинским дорогам с превышением допустимых весовых норм.