УНИАН. В Киеве изменились правила парковки автомобилей.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис», в столице изменены нормативные акты по безопасности дорожного движения, касающиеся парковки автомобилей.

В частности, департаментом ГАИ МВД Украины рассмотрены и согласованы изменения в некоторые нормативные акты по безопасности дорожного движения при организации парковочных площадок с использованием проезжей части в местах, где это не будет создавать неудобств участникам дорожного движения.

В КГГА отмечают, что такие изменения разрешено внедрять в практику в качестве эксперимента.

Так, изменено расстояние стоянки, остановки транспортных средств от: пешеходных переходов (в направлении движения: было 10 м, стало 2 м); выездов с прилегающих территорий и в месте выезда (было 10 м, стало 3 м); остановок (от знака 5.41: было 30 м, стало 20 м); железнодорожных переездов (было 50 м, стало 25 м).

Раздел 7 «Таблички к дорожным знакам», 7.6.1 – 7.6.5 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» дополнен табличкой 7.6.6 – способ постановки автомобилей и мотоциклов на стоянке возле тротуара и с его использованием (под углом с частичным заездом на тротуар).

Кроме того, внесены изменения в Государственный стандарт Украины (ДСТУ 2587-94 «Разметка дорожная. Технические требования. Методы контроля. Правила применения»), на которые также получены разрешения от Департамента ГАИ МВД Украины. В частности, для обозначения мест парковки транспортных средств при расположении вдоль края проезжей части или тротуара будет использоваться горизонтальная дорожная разметка (1.4.1) голубого цвета. Для обозначения мест стоянки (парковки) транспортных средств в начале парковочной площадки будет использоваться горизонтальная дорожная разметка (1.34) буква «Р» голубого цвета.

Также определены новые размеры одного машиноместа для стоянки (парковки). Например, в случае последовательного расположения легковых автомобилей на проезжей части вдоль бордюрного камня или с частичным или полным занятием тротуара вдоль проезжей части в длину вместо 7,5 м необходимо занимать 6 м, в ширину вместо 2,5 м – 2,0 м.

Стоит отметить, что в III квартале 2008 года КП «Киевтранспарксервис» разработан ряд табличек к дорожному знаку 3.34 «Остановка запрещена» («На тротуаре», «Кроме тротуара», «Под углом», «Эвакуация» – символами) и другие таблички к дорожному знаку 5.39 «Зона стоянки».