Цены на автогаз после резкого роста опустились ниже 15 гривень

С 14 по 15 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились еще на 19 коп./л до 14,86 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

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Дешевле всего газ продается в сети «Авантаж» – по 13,35 грн/л. В розничной сети «Барс 2000» газ торгуется по 14,00 грн/л (-30 коп./л).

WOG и OKKO за сутки снизили цены на 7 и 8коп./л, до 15,08 грн/л и 15,06 грн/л, соответственно. Больше всего за прошедшие сутки газ подешевел в сети «Овис» – на 54 коп./л до 14,58 грн/л.

Сети AMIC, Shell, SOCAR, «Авиас», KLO, SUN OIL, «Род Ник», «БРСМ-Нафта», «Татнефть», «Укрнафта» и ZOG снизили цены в пределах 6-42 коп./л.

Как сообщал УНИАН, во второй половине августа наблюдался резкий рост цен на автогаз в сетях АЗС. По состоянию на 28 августа цены достигали значений 16,49-16,99 грн за литр. Цены на АЗС начали снижаться только с 31 августа.

По данным UPECO, причинами роста цен стали высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок, а также нехватка мощностей на рынке для хранения этого вида горючего.

29 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал рекордный рост цен на сжиженный газ в сетях АЗС диверсией и поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству энергетики и угольной промышленности, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и другим госорганам разработать возможные решения этой проблемы и к 15 сентября «получить другую ценовую картину».

По прогнозам Минэнергоугля, розничные цены на автогаз могут снизиться после пикового периода их роста во второй половине августа и последующего снижения оптовой стоимости этого вида топлива до 12,2 грн за литр.