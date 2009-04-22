Автопром Китая стал мировым лидером

Китай стал крупнейшим в мире производителем автомобилей, обогнав Германию и США. Об этом сообщила накануне ассоциация немецких автостроителей VDMA, передает ПРАЙМ-ТАСС..

В 2008 г на Китай пришлось 17,2% от общего количества произведенных в мире автомобилей. Для Германии эта цифра составляет 14,7%, для Соединенных Штатов - 14,6%.

Выход Китая в лидеры по объему произведенных машин стал полной неожиданностью для многих специалистов. Во многом этот рывок вызван крахом автомобильного рынка в странах Запада в результате нынешнего экономического кризиса.

Тем не менее, аналитики считают, что Китай едва ли теперь уступит свое лидерство даже после завершения кризиса.

Так, благодаря принятым правительством КНР мер по стимулированию внутреннего спроса, в минувшем марте в стране было продано рекордное количество новых автомобилей - 1,1 млн шт.

Аналитики лондонского Сити также отмечают, что основа нынешней автостроительный промышленности Китая была заложена около 20 лет назад за счет создания совместных предприятий с ведущими автогигантами Запада. Одновременно произошла передача китайским компаниям новейших западных технологий и знаний. В результате автостроительные компании КНР заняли сейчас устойчивые позиции на внутреннем рынке, начали активно вытеснять своих бывших западных партнеров и мощно наращивать производство собственных машин.