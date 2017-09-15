В следующем году на дороги планируют выделить 44 миллиарда гривень

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает увеличение финансирования строительства и ремонта украинских дорог на 37% по сравнению с 2017 годом - до 44 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в пятницу.

Читайте такжеУкраинцам обещают 3300 километров отремонтированных дорог«В следующем году мы увеличим финансирование дорожного строительства. На это предусмотрено 44 млрд грн», - сказал он.

По словам главы правительства, 32,6 млрд грн будет направлено в Дорожный фонд, 5,4 млрд грн будет предоставлено на строительство дорог в рамках международных соглашений, 4 млрд грн будет выделено на строительство дороги Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса-Николаев-Херсон и 2 млрд грн - на ремонт дороги Киев-Харьков-Довжанский.

Как сообщал УНИАН, по данным правительства, на строительство дорог в Украине в 2017 году было направлено 32,2 млрд грн.