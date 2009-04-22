Китай построит три порта

Китай намерен выделить 15 миллионов долларов на строительство трех многофункциональных портов близ границы с Россией, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Синьхуа.

"Водные ворота" появятся в городах Тунцзян и Цзямусы, а также на острове Большой Уссурийский.

Новые объекты будут служить не только транспортными узлами, но и центрами контроля за качеством речной воды и реагирования на загрязнения трансграничных водных объектов на российско-китайской границе, уточняет Синьхуа.

Так, порт города Тунцзян, находящегося близ места впадения реки Сунгари в Амур, будет оснащен специальным оборудованием для ликвидации последствий утечки нефтепродуктов.

Тринадцатого ноября 2005 года во впадающую в Амур китайскую реку Сунгари вылилось более 100 тонн бензола и его производных. В результате почти на неделю было приостановлено водоснабжение в административном центре провинции Хэйлунцзян - многомиллионном городе Харбин.

Чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, власти КНР включили экологическую защиту Сунгари в число приоритетных задач природоохранной деятельности на 11 пятилетку (2006-2010 годы). На берегах этой реки живет около 62 миллионов человек, действует более 2 тысяч промышленных предприятий.