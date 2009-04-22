Немецкие машины признаны самыми надежными

Автомобили Audi, BMW и Mercedes вновь стали лидерами во всех классах рейтинга надежности ADAC. Японские машины переместились в этом рейтинге в середину таблицы. Замыкают список Ford, Opel, Peugeot и Renault, сообщает Немецкая волна.

Автомобильный клуб Германии (ADAC) опубликовал рейтинг надежности автомобилей по итогам 2008 года в соответствии со своей классификацией.

BMW 5-й серии, по данным ADAC, стал самым надежным среди автомобилей большого класса не старше шести лет. Критерием стало число отказов каких-либо узлов и систем. В случае с "пятеркой" BMW на тысячу автомобилей пришлось всего 1,8 отказа. Для сравнения: Audi A6 - 2,3 отказа, Mercedes E-класса - 2,9. На четвертом месте - с большим отрывом - Volvo (модели S60/S70/S80/V70) - 16 отказов на тысячу машин.

В среднем классе лидирует "трешка" BMW - 1,9 отказа. На втором месте сразу несколько моделей: Mercedes C-класса, Audi A4, Renault Laguna - все они имели 2,7 отказа на 1000 машин. Затем идут: Volvo (S40, V40,V50) - 3 отказа, VW Passat (3,1), Opel Vectra (3,3), Mazda 6 (4,4), Skoda Oсtavia (4,7), Toyota Avensis (7,7), Ford Mondeo (10,6).

В нижнем среднем классе лидирует BMW первой серии - один отказ на тысячу машин. На втором месте Audi A3 - 1,5 отказа. Третьим стал Mercedes A-класса - (1,6). Затем идут: Mercedes B-класса (2,3), VW (Golf, Bora, Vento) - (2,5), Opel Astra - (2,8), Seat (Leon, Toledo) - (3,1), Mazda 3 и Ford Focus - (6,2), Toyota (модели Auris, Corolla) - (8,5).

В классе малых автомобилей лучше всех показали себя Toyota Aygo и Fiat Panda - 1,5 отказа на 1000 машин. Второе место у Peugeot 206 - 1,7 отказа. Третье место у Fiat Punto (1,8). Затем идут почти плечом к плечу Nissan Note (2,1), Nissan Micra (2,2), Renault Clio (2,2), VW Polo и Opel Corsa (2,3), Mini (2,9), VW Fox (3,2). Даже самые капризные Ford Fiesta и Suzuki Swift имели не более шести с половиной отказов.

Лучшим из компакт-вэнов стал Renault Scenic (1,8). Среди внедорожников самый надежный - Mercedes ML (1,1), затем идут BMW X3 (1,4) и BMW X5 (3,1).

А судьи кто?

Автомобильный клуб Германии - организация коммерческая. Ее бизнес - обеспечение безопасности на дорогах. Машины техпомощи ADAC, прозванные за их канареечный цвет "желтыми ангелами", бесплатно приезжают по первому звонку членов клуба, причем независимо от того, что у тех произошло: столкновение с кем-то или просто машина не заводится, колесо спущено, аккумулятор сел. Или машина не открывается - однажды специалисты ADAC были вызваны, чтобы открыть бронированный Audi A8 федерального канцлера - водитель умудрился запереть машину, оставив ключи внутри.

Прибыв на вызов и разобравшись, в чем проблема, "желтый ангел" заполняет огромную анкету, в которой указывает и причины вызова. Проанализировав все свои анкеты за год - а это два с половиной миллиона анкет, "раскидав" данные по маркам и моделям, ADAC может сказать, у каких машин что чаще всего отказывает.

"Желтые ангелы" знают все

40 процентов проблем связаны с электрикой: батарея села, генератор поломался, приводной ремень разорван, стартер заблокирован, провод отошел, предохранитель сгорел. Причем, число "электрических" проблем постоянно растет, поскольку в машинах используется все больше различных приборов, которые надо постоянно включать или переключать.Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Механик ADAC меняет аккумулятор

На втором месте - почти четверть всех случаев - проблемы, мешающие запуску мотора: противоугонное устройство заклинило, свечи забрызганы, масляный насос не работает, слишком мало масла, мотор перегрелся, куница уничтожила изоляцию - это случается очень часто в Германии.

Поэтому, несмотря на то, что статистически ADAC использует очень обширный материал - практически все водители Германии являются членами этого клуба, - можно сказать, что приводимые цифры дают только самое общее представление о надежности, "безотказности" той или иной машины. Говоря иначе, по этим цифрам можно сказать, что хозяева BMW 5-й серии в десять раз реже обращаются к услугам ADAC, чем владельцы Volvo S60 того же пятилетнего возраста.

Так что ориентировку тому, кто хочет купить подержанную машину, статистика ADAC, безусловно, дает.

Качество улучшается год от года

А кроме того, эта статистика (если сравнивать по годам) показывает, насколько эффективно автомобилестроительные компании работают над повышением качества машин. Скажем, BMW 5-й серии в 2005 году имел 41,8 отказа на 1000 машин, сегодня - только 1,8. У модели Toyota Corolla было в среднем чуть более двадцати случае отказа на тысячу машин и это считалось тогда неплохо. Сейчас у той же модели - 8,5 отказа, но она находится в конце рейтинга.