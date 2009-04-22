Число ДТП на железнодорожных переездах снизилось
11:33, 22 апреля 2009Транспорт/Связь
0
В I квартале вдвое
За три месяца 2009 года на переездах и путях «Укрзализныци» зафиксировано 18 случаев дорожно-транспортных происшествий, что на 19 случаев меньше, чем за аналогичный период 2008 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
Согласно сообщению, все транспортные происшествия произошли из-за нарушения водителями правил дорожного движения, чаще всего на переездах без дежурного, оборудованных сигнализацией.
Тенденция к уменьшению ДТП на переездах – результат работы железнодорожников, которые на протяжении 2007-2008 годов оборудовали 133 переезда средствами, перекрывающими всю ширину проезжей части. В этом году такие барьерные системы появятся еще на 69 переездах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter