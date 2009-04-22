ПЖД отремонтирует 15,5 км путей

С 21 по 25 апреля Приднепровская железная дорога будет проводить капитальный ремонт однопутейного участка на перегонах Синельниково-1—Синельниково-2, Сухачевка—Правда и 5-го пути на станции Запорожье Левое. Как сообщает пресс-служба ПЖД, в целом с 21 по 25 апреля на Приднепровской железной дороге будет отремонтировано капитальным ремонтом 5 км и средним ремонтом 10,5 км путей. Также путейщики заменят 4 комплекта стрелочных переводов и выполнят средний ремонт 5 комплектов стрелочных переводов.

Среднему ремонту на текущей неделе будут подлежать непарный путь на участках Отрадная—Урожайная, Плавни—Таврийск, Урожайная—Краснопартизанская и одноколейные участки на станциях Ивковка, Плавни, Волнянск, перегоне Запорожье Левое—Волнянск.

Стрелочные переводы за указанный период путейщики Приднепровской заменят на станциях Инкерман-2 и Запорожская Сечь. Кроме того, будет проложен безстыковой путь на перегоне Самойловка—Варваровка.

Железнодорожники призывают граждан внимательно следить за объявлениями на вокзалах и предварительно планировать свои поездки, поскольку в связи с выполнением путевых работ в графике движения пригородных поездов возможны изменения.