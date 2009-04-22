“Днеправиа” и “Национальные авиалинии Украины” продадут

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к продаже государственного пакета акций ОАО “Днеправиа” в размере 94,572% уставного фонда (УФ) и госпакета ОАО “Национальные авиалинии Украины” в размере 100% УФ. Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 22 апреля.

Как отмечает издание, данные пакеты будут выставлены на приватизационных конкурсах с открытым предложением цены по принципу аукционов.

Фонд госимущества предлагает потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи пакетов акций авиапредприятий.

Как сообщили УНИАН в Фонде госимущества, оценку рыночной стоимости 94,572% госпакета акций ОАО «Днеправиа» проведет СП «Увекон».

Справка УНИАН. Управление 100% пакетом акций «Днеправиа» осуществляет Фонд государственного имущества Украины. Уставный капитал зарегистрирован в размере 29 595 620 грн.

В состав ОАО "АК "Днеправиа" входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного. Авиакомпания располагает также парком самолетов, инженерно-авиационной базой, пассажирским аэровокзалом, грузовым (складской комплекс), гостиничным и административным комплексами.

Фонд государственного имущества Украины планирует выставить в июне на конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона 100% акций (за вычетом льготной продажи) ОАО «Днеправиа».

ОАО «Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» основана в 1998 году на базе Киевского авиапредприятия ГАК "Авиалинии Украины" путем выделения из его состава в самостоятельную единицу. В 1999 г. ГАК "Национальные авиалинии Украины" в соответствии с приказом Фонда государственного имущества Украины преобразовано в ОАО "Национальные авиалинии Украины". Основными направлениями деятельности авиакомпании являются предоставление услуг по перевозке пассажиров, грузов на внутренних и международных маршрутах, а также аэрофотосъемка. С 2001 года авиакомпания полетов не выполняет.

100% акций ОАО "Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" принадлежат ФГИУ.

На протяжении 1999-2008 гг. было предпринято несколько попыток выставить на торги контрольный пакет акций авиакомпании, но не нашлось ни одного покупателя.