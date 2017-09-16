"Борисполь" ведет повторные переговоры о выходе Ryanair на украинский рынок – Омелян

Международный аэропорт «Борисполь» проводит повторные переговоры с одним из крупнейших европейских лоукостеров - авиакомпанией Ryanair - о выходе на украинских рынок. Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил в ходе встречи с журналистами.

Читайте такжеРуководство аэропорта "Жуляны" хочет видеть Ryanair у себя«На данный момент Ryanair в переговорном процессе с аэропортом «Борисполь». Я надеюсь, что эти переговоры пройдут успешно, вторая попытка. У нас будет Ryanair в 2018 году. В этом году, к сожалению, это не реально. Не позднее осени 2018», - сказал министр.

Министр также отметил, что с приходом авиалоукостов пассажиропоток в аэропорту «Борисполь» за два года может увеличится до 20 млн человек.

«Что касается самого аэропорта «Борисполь». Его прогнозируемая пропускная способность 25-30 млн пассажиров в год. По итогам 2016 это примерно 8,2 млн пассажиров, в этом году прогнозируют 10 млн. Это рост ВВП на 2-3%. Этот рост может быть на 20-30% в течение двух лет, мы можем получить 20 млн пассажиров в аэропорту «Борисполь». Это могут дать лоукосты», - добавил Омелян.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы - авиакомпания Ryanair - заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова.

10 июля гендиректор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair аэропорт ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

10 июля ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта «Борисполь» ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины.