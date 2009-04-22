Долги ХГАПП и «Авианта» реструктуризируют

Кредиторская задолженность Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) и завода «Авиант» будет реструктуризирована путем выпуска ценных бумаг под гарантии правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Сегодня идет процесс реструктуризации этих предприятий, ее оформление специальными ценными бумагами», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она не назвала, на какую сумму и на какой срок будут выпущены бумаги, уточнив, что сейчас ведется работа по рассрочке такой задолженности на 5-10 лет.

Премьер-министр также отметила, что из стабилизационного фонда были выделены средства на увеличение уставных капиталов данных предприятий и на достройку самолетов, готовность которых составляет 70-90%. При этом Ю.ТИМОШЕНКО не назвала выделенных сумм, отметив, что таких недостроенных самолетов на Харьковском авиационном заводе девять, а на заводе «Авиант» – пять.

Как сообщал УНИАН, задолженность по банковским кредитам Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) и Государственного киевского авиационного завода «Авиант» составляет более 1,5 млрд. грн. В частности, задолженность «Авианта» перед банками составляет около 460 млн. грн. Кроме того, предприятие имеет задолженность перед своими поставщиками на общую сумму 688 млн. грн.

Задолженность Харьковского авиастроительного завода по банковским кредитам составляет 1,196 млрд. грн., а задолженность перед своими партнерами – 491 млн. грн.

Справка УНИАН. Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, «Авиант», а также АНТК им. Антонова и ГП «Завод 410 гражданской авиации» входят в состав государственного авиастроительного концерна «Антонов».