«АэроСвит» откроет рейс между Киевом и Астаной

Авиакомпания «АэроСвит» – Украинские авиалинии» с 25 апреля т.г. начнет выполнять перелеты между Киевом и столицей Казахстана Астаной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, регулярные рейсы будут осуществляться из Киева по субботам, из Астаны – по воскресеньям. Начиная с 20 мая, добавится еще одна частота: из Киева – по средам, обратный вылет из Астаны – по четвергам.

По информации авиакомпании, в летний период ожидается загрузка рейсов порядка 95%. «Открытие прямого рейса между столицами Украины и Казахстана, городами-побратимами Киевом и Астаной, будет способствовать укреплению торгово-экономических и культурных отношений между нашими странами», – отметил директор по связям с общественностью авиакомпании «АэроСвит» Владимир ГАЙДАШ .

Напомним, 26 апреля 2008 года «АэроСвит» начал выполнять рейсы в крупнейший город Казахстана – Алматы. На данный момент авиакомпания совершает в этот пункт два рейса в неделю, а начиная с календарного лета – четыре раза в неделю.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, оперирующим широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день "АэроСвит" обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.