Кабмин выделил на дороги 6,4 млрд. грн.

Кабинет Министров Украины утвердил перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения в 2009 году и объемы их финансирования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Из спецфонда Госбюджета предлагается выделить 2 млрд. 623 млн. 027,7 тыс. грн. на строительство и реконструкцию дорог общего пользования государственного и местного значения. При этом планируется построить и реконструировать в целом 329,4 км дорог. На капитальный ремонт дорог общего пользования государственного и местного значения планируется выделить 3 млрд. 730 млн. 534,5 тыс. грн. При этом капремонт проведут на 669,08 км автодорог.

Кабмин разрешил «Укравтодору» осуществлять в случае необходимости перераспределение средств, предусмотренных в государственном бюджете для строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, в пределах общих объемов финансирования, утвержденных этим распоряжением.