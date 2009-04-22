Тимошенко: авиаотрасль уничтожил Янукович

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет предыдущее правительство, которые возглавлял лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, в умышленном уничтожении авиационной отрасли Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства, представляя результаты проверки Главного контрольно-ревизионного управления финансово-хозяйственной деятельности Харьковского авиационного завода и Киевского авиационного завода «Авиант».

«Я надеюсь, что после президентских выборов… придет тот президент, который сможет, наконец, назначить настоящих силовиков, которые ничего не разворовывают, которые никого не крышуют. Я убеждена, что такие люди, как два директора этих авиационных заводов, будут отвечать по закону и достаточно жестко», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер уточнила, что бывший директор Харьковского авиационного завода Павел НАУМЕНКО занимался отмыванием кредитных и бюджетных средств, выделяемых на развитие отрасли.

В частности, по ее словам, таким образом, из оборота Харьковского авиационного завода были выведены 1 млрд. 750 млн. грн., а завода «Авиант» - около 1 млрд. грн. При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что руководители обоих заводов были назначены правительством В.ЯНУКОВИЧА.

«То, что происходило на этих заводах, происходило на глазах и у силовых структур, и на глазах бывшего премьер-министра ЯНУКОВИЧА, поскольку это его люди. Деньги, которые выделялись из бюджета, в том числе, я убеждена, и с его ведома, выводились на разные предприятия не известно чьих собственников», - заявила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в результате непрофессиональных действий бывших директоров авиационных заводов были сорваны все международные контракты по сборке самолетов. «Нынешнему правительству приходится преодолевать тот кризис, который остался после правления правительства ЯНУКОВИЧА, и тот, который сегодня усилен мировым глобальным кризисом», - пояснила она.

«Партия регионов рассказывает о том, что они неплохие антикризисные менеджеры, что они единственные, кто может вывести страну из кризиса, но в то же время, каждая отрасль, которую мы сегодня рассматриваем и пытаемся помочь, свидетельствует о том, что именно в период пребывания во власти ЯНУКОВИЧА (в должности премьер-министра), все его команды на всех должностях, шло масштабное разграбление всех отраслей Украины», - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.