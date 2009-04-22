Минтранс утвердил план развития порта «Южный»

Министерство транспорта и связи Украины утвердило План развития государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный» до 2015 года с перспективой полного развития порта до 2025 года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, план разработан портом «Южный» и ГП «ЧерноморНГИпроект».

В министерстве отмечают, что за 30 лет существования порта это первый стратегический документ, инициированный и утвержденный Минтрансом, который определяет направления последующей деятельности предприятия. В частности, планом предусмотрено развитие территорий порта за свой счет и с возможностью привлечения инвесторов. Также в соответствии с планом развития предусматривается реализация инвестиционных проектов на землях, прилегающих к акватории порта, при обязательном условии строительства и последующей эксплуатации причальных сооружений портом.

План предусматривает увеличение до 2015 г. пропускной способности порта до 82 млн. тонн в год, увеличение глубин до 19 м, строительство новых технологических универсальных и специализированных перегрузочных комплексов, обновление судов портового флота.

Справка УНИАН. Морской торговый порт “Южный” является самым глубоководным портом, входит в тройку ведущих портов Украины (Ильичевск, Одесса, Южный) и занимает одно из первых мест в стране по грузообороту. Порт расположен на северо-западном побережье Черного моря в незамерзающем Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане, в 30 км на северо-восток от порта Лиман и Одессы. Соединен с морем подходным каналом длиной 3 км и глубиной 14 м.

Общая протяженность причалов - 2,3 км. Площадь складских площадей – 102,5 тыс. кв. м.

Специализируется на перевалке навалочных, химических и генеральных грузов, в том числе угля, металла, карбамида, стройматериалов, аммиака, суперфосфатной кислоты, метанола, фосфоритов.

90% транзитных грузов поступает из России, Молдовы, Казахстана, Белоруссии. Основные направления перевозок: Черноморский и Средиземноморский бассейн, страны Ближнего Востока; Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, США.

Порт «Южный» в 2008 г. увеличил чистую прибыль в 2,6 раза – до 250 млн. грн. Грузоперевалка порта «Южный» по итогам 2008 г. составила 21 млн. 698 тыс. тонн, что составляет 101% по сравнению с показателем 2007 года.