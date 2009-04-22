Выручка Peugeot упала

Французский автопроизводитель PSA Peugeot Citroen сообщил в среду об уменьшении выручки на 24,9 процента по итогам первого квартала и подтвердил, что ожидает убытков в 2009 году на фоне мирового экономического кризиса, сообщает Рейтер..

В заявлении компании говорится, что она по-прежнему ожидает сокращения европейского авторынка на 20 процентов в этом году.

Общие продажи собранных автомобилей упали на 23,5 процента до 619.000, продажи машинокомплектов CKD - комплектующих, из которых в дальнейшем собирают автомобили на местном производстве - упали на 18,7 процента до 713.000.

Как сообщила компания, запасы непроданных автомобилей сократились на 21,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 17,0 процента к концу декабря 2008 года.

На прошлой неделе отраслевая ассоциация ACEA сообщила, что европейские продажи автомобилей в первом квартале упали 17,2 процента.