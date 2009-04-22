На достройку трех самолетов Украина выделит почти 1 млрд. грн.

Правительство приняло ряд решений, реализация которых позволит обеспечить поступление около 1 млрд. грн. на авиационные предприятия Украины для достройки самолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ во время брифинга в Кабинете министров.

По его словам, правительство имеет договоренность с «Укрэксимбанком» о предоставлении кредита Харьковскому авиационному заводу на сумму 383 млн. грн. и Киевскому заводу «Авиант» на сумму 343 млн. грн.

Также есть решение о выделении из Стабилизационного фонда Украины 160 млн. грн. Харьковскому авиационному заводу, 90 млн. грн. заводу «Авиант». Кроме того, 10 млн. грн. будут выделены ГП «Завод 410 гражданской авиации».

По словам министра, эти средства позволят обеспечить достройку до конца года трех самолетов Ан-174 на Харьковском авиационном заводе и одного самолета Ан-148 – на заводе «Авиант».

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что недостроенных самолетов на Харьковском авиационном заводе девять, а на заводе «Авиант» – пять.

Справка УНИАН. Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, «Авиант», а также АНТК им. Антонова и ГП «Завод 410 гражданской авиации» входят в состав государственного авиастроительного концерна «Антонов».