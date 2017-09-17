В Киеве вечером частично закроют для проезда улицу Дегтяревскую

С 20:00 17 сентября на участке улицы Дегтяревской от проспекта Победы до улицы Лагерной начнутся дорожные работы, которые продолжатся до 6:00 18 сентября. На это время движение транспорта в месте проведения ремонта полностью ограничат, сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Читайте также"Киевавтодор" отремонтировал почти миллион квадратных метров дорог

Напомним, до 6:00 18 сентября ул. Крещатик закрыта для проезда транспорта от ул. Б. Хмельницкого до ул. Михайловской в связи с подготовкой и проведением Праздника благодарения.