В Киеве вечером частично закроют для проезда улицу Дегтяревскую
13:49, 17 сентября 2017Транспорт/Связь
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До 6:00 18 сентября дорожники будут проводить ремонт на участке улицы Дегтяревской от проспекта Победы до улицы Лагерной.
На участке улицы Дегтяревской от проспекта Победы до улицы Лагерной начнутся дорожные работы / фото УНИАН
С 20:00 17 сентября на участке улицы Дегтяревской от проспекта Победы до улицы Лагерной начнутся дорожные работы, которые продолжатся до 6:00 18 сентября. На это время движение транспорта в месте проведения ремонта полностью ограничат, сообщает пресс-служба "Киевавтодора".
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Напомним, до 6:00 18 сентября ул. Крещатик закрыта для проезда транспорта от ул. Б. Хмельницкого до ул. Михайловской в связи с подготовкой и проведением Праздника благодарения.
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