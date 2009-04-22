Объем услуг связи в Крыму уменьшился

Потребителям Автономной Республики Крым за январь-март 2009 г. реализовано услуг связи на 197,8 млн. грн., что на 9,5% меньше, чем за соответствующий период 2008 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Наибольший удельный веси общего объема оказанных услуг составили услуги мобильной связи - 44,6%, телефонной городской связи - 14,5%, телефонной междугородней связи - 12,1%.

Услуги, предоставленные населению, составили 48,5% общей суммы доходов от оказания услуг связи или 96 млн. грн., что на 11,5% меньше, чем за соответствующий период 2008 г.

Вместе с тем, объем предоставления услуги доступа к сети Интернет в указанный период составил 14,1 млн. грн., темп роста по отношению к аналогичному периоду 2008 г . - 147%.