ЮЖД откроет дополнительные кассы

В канун летних пассажирских перевозок железнодорожники планируют открыть на вокзалах Южной магистрали 17 дополнительных касс, среди них 6 - дальнего сообщения и 11 - пригородного. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Южной железной дороги.

Также на время праздничных перевозок открыто 12 дополнительных касс в густонаселенных районах Харькова. К таким мерам железнодорожники прибегли, чтобы предоставить возможность всем желающим своевременно выехать и предотвратить очереди у касс.

Кроме того, для лучшего предоставления информации пассажирам на вокзалах и станциях Южной железной дороги установлено 25 плазменных мониторов (для сравнения - в прошлом году их было 17). Также установлено 20 сенсорных информационных киосков самообслуживания, что позволит получить информацию о наличии свободных мест в поездах за 45 суток до отправления.