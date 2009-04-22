Стахановский вагоностроительный увеличил прибыль

ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» (Луганская обл.), которое входит в состав холдинговой компании "АвтоКрАЗ", в 2008 году увеличило чистую прибыль на 91,1%, по сравнению с 2007 годом, до 95,162 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка «Финансы и кредит».

В сообщении отмечается, что активы завода на конец 2008 года составили 1,117 млрд. грн. Общая дебиторская задолженность завода на конец 2008 года составила 710,364 млн. грн., текущие обязательства - 830,583 млн. грн.

Также в сообщении отмечено, что в рамках стартовавшей в январе 2009 года «Программы поддержки отечественного производителя», банк «Финансы и Кредит» возобновил кредитование по клиентской программе «Вагоны в кредит», а также выделил 300 млн. грн. на реализацию программы кредитования на покупку железнодорожных вагонов, произведенных ОАО «Стахановский вагоностроительный завод».

Программа «Вагоны в кредит» была разработана и запущена в банке в 2006 году. По условиям программы предусматривается предоставление кредита в гривнях на срок до 3 лет, при этом обязательное участие собственными средствами клиента. Обеспечением кредита выступают приобретаемые железнодорожные вагоны.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Стахановский вагоностроительный завод сократил производство вагонов на 0,8%, по сравнению с 2007 годом, до 5511 штук.

Справка УНИАН. ОАО “Стахановский вагоностроительный завод” является одним из лидеров машиностроения среди предприятий Украины. Более 40 лет Стахановский вагоностроительный завод специализируется на выпуске грузового подвижного состава, не имеющего аналогов по уровню качества на всем постсоветском пространстве.

В настоящее время на железные дороги стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья предприятие выпускает более 10 видов грузовых вагонов.

Завод экспортирует до 95% производимой продукции. Основные покупатели его продукции – государственные предприятия и частные компании Украины, России, Узбекистана, Казахстана, а также стран Балтии.

Завод контролирует группа банка "Финансы и кредит" Константина и Олега ЖЕВАГО.