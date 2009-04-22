ЮЗЖД назначила 10 дополнительных электричек

Юго-западная железная дорога назначила 10 дополнительных электричек повышенного комфорта на майские праздники. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

В частности, чтобы обеспечить перевозку пассажиров в эти дни дополнительно будут курсировать такие электропоезда: №806/805 "Киев-Шостка" - 1 и 4 мая, №810/809 "Фастов-Шостка" - 4 мая, №840/839 "Киев-Шостка" - 30 апреля и 4 мая, №868/867 "Фастов-Шостка" - 30 апреля, 4 и 11 мая; №819/820 "Киев-Шепетовка" - 30 апреля и 4 мая; №857 "Киев-Хмельницкий" - 30 апреля; №854 "Хмельницкий-Киев" - 4 и 11 мая; №841/842 "Киев-Шепетовка" - 1 и 4 мая; №836 "Коростень-Киев" - 4 мая; №827/828 "Киев-Жмеринка" - 30 апреля и 4 мая.

В то же время, в связи с вводом в график движения дополнительных поездов Юго-западная железная дорога отменит курсирование электропоездов повышенного комфорта: №836 "Коростень-Киев" (3 мая), №868/867 "Киев-Шостка" (10 мая), №806/805 "Киев-Шостка" (2 и 3 мая), №840/839 "Киев-Шостка" (1 и 3 мая), №819/820 "Киев-Шепетовка" (1 и 3 мая), №841/842 "Киев-Шепетовка" (2 и 3 мая), № 810/809 "Киев-Шостка" (2 мая).