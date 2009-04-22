ЕБРР может помочь со строительством терминала в Одесском порту

Правление ЕБРР 6 мая примет решение относительно предоставления части финансирования – в размере 37 млн. долл. США - на строительство контейнерного терминала в Одесском морском торговом порту, которое предусматривает две стадии.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, ЕБРР обеспечит часть финансирования для строительства и затрат развития нового контейнерного терминала в порту Одессы.

Общая стоимость проекта – 130 млн. долл.

Заемщиком выступит компания Odessa Terminal Holdco Ltd. (Кипр), оператором терминала станет ее местное дочернее предприятие Brooklyn-Kiev Port.

Спонсор проекта - CMA-CGM – третья в мире наибольшая контейнерная компания с флотом около 370 судов, обслуживающих свыше 400 портов.

Участие ЕБРР предусматривает заем в 37 млн. долл. и долю в размере 5% в Holdco.

Проект предусматривает строительство нового контейнерного терминала в пределах порта, и новой области для хранения контейнеров на территории сахарной фабрики. Также предусмотрено строительство дороги для соединения этих объектов.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт (ОМТП) – один из лидеров Украины в своей отрасли. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 14 млн. тонн сухих грузов и 24 млн. тонн нефтепродуктов в год. Ежегодно порт перегружает около 30 млн. тонн грузов, из них около 15 млн. тонн наливных, включая нефть и нефтепродукты, сжиженный газ и растительные масла. Контейнерный терминал рассчитан на перегрузку более 300 тыс. контейнеров в год.

На территории Карантинного мола действует свободная (специальная) экономическая зона «Порто-франко».

46 защищенных причалов общей протяженностью причальной линии более 9000 м позволяют принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн, длиной до 280 м и осадкой до 13 м.

В 2008 году ГП «Одесский морской торговый порт» увеличило грузоперевалку на 10,2% по сравнению с 2007 годом – с 31 млн. 369 тыс. до 34 млн. 562 тыс. тонн. В частности, перевалка сухих грузов по итогам года выросла на 9,2% – до 17 млн. 366 тыс. тонн, наливных – на 11,2%, до 17 млн. 197 тыс. тонн.