Возводимый оккупантами Керченский мост закрывает украинское Приазовье - СМИ

Керченский мост является не только важным элементом в российской военной стратегии, но и занимает одно из ключевых положений в политике Москвы в отношении Украины.

Недавний временный запрет на прохождение по Керченскому проливу кораблей, обосновывающийся необходимостью монтажа арок моста над судоходной частью Керчь-Еникальского канала, пришелся на период, когда из украинских портов Азовского моря — бердянского и мариупольского — традиционно вывозят агропродукцию, пишет в своей статье для ZN.UA журналист Владимир Кравченко.

Отмечается, что временный запрет серьезно ударил по прибылям этих портов: зернотрейдерам пришлось отправлять продукцию по железной дороге в черноморские порты — Одессу, Херсон, Николаев.

Кроме того, согласно проекту, высота Керченского моста в месте прохождения судов должна составлять 35 м. Ради "безопасного прохождения" под арками моста 24 мая россияне установили новые габаритные требования для проходящих судов: длина — 160 м, ширина — 31, осадка — 8, а надводная часть — 33 м. Новые правила вполне допустимы для судов, направляющихся в российские порты, и неприемлемы для кораблей, идущих в бердянский или мариупольский порты.

Дело в том, что российские порты Азовского моря преимущественно мелководны, в вот украинские — Мариуполь и Бердянск — более глубоководны по сравнению с российскими портами Азовского моря.

По данным Министерства инфраструктуры Украины, соблюдение новых правил значительно ухудшит состояние зерновой логистики украинского Приазовья, поскольку, во-первых, значительно уменьшит количество судов, заходящих в порты Мариуполь и Бердянск. Во-вторых, приведет к существенному удорожанию фрахта морских судов, соответствующих новым требованиям пропуска через Керченский пролив. Ограничение по габаритам не только повлияет на стоимость агропродукции, но и приведет к значительному уменьшению загрузки зерновых терминалов и портов Бердянск и Мариуполь.

Кроме того, в Мининфраструктуре говорят об угрозе прекращения перевалки известняка и угля, а грузопереработка экспортной металлопродукции и чугуна на таких направлениях, как Азия, Америка, Ближний Восток будет полностью переориентирована на порты Черного моря. В дальнейшем это повлечет падение, примерно на 30%, грузопотока портов Азовского моря. По прогнозам экспертов Мининфраструктуры, строительство и введение в эксплуатацию Керченского моста приведет также к снижению рентабельности предприятий металлургической промышленности Приазовья.

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В Киеве, подсчитывая убытки торговых портов украинского Приазовья, делают пессимистические прогнозы. По оценкам Мининфраструктуры, уже во втором полугодии сумма потенциально недополученной прибыли Мариупольского порта составит чуть более 5 млн долл. В частности, от перевалки известняка — 1 млн, угля — 0,6 млн, металлопродукции и чугуна — 3,35 млн долл.

Замминистра инфраструктуры Виктор Довгань, оценивая ситуацию, говорит, что порты Мариуполя и Бердянска будут на некоторое время заблокированы: "И это очень страшно для региона, для Мариуполя". В свою очередь, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя перекрытие Керченского пролива при строительстве моста в Крым, даже назвал действия России обречением Украины "на определенного рода изоляцию морским путем".

"Что же касается судов под иностранными флагами, то, по неофициальной информации, те платят канальный сбор россиянам... Однако ради развития украинских портов Приазовья украинскому правительству необходимо внести некоторые коррективы в постановление по закрытию Керченского порта. Иначе мы играем на руку Кремлю", - говорится в статье.

Цель России, ограничивающей судоходство кораблей, — не изоляция украинских портов Азовского моря. Создание условий по снижению грузопотоков в Мариупольском и Бердянском портах — лишь одно из средств реализации российской стратегии по дестабилизации ситуации в украинском Приазовье через медленное "удушение" экономики региона и ухудшение социальной ситуации, отмечает журналист.

Наконец, строительство моста отрицательно влияет на окружающую среду азовско-черноморской акватории.

"В общем, для Украины появление Керченского моста — новые проблемы. Экономические, социальные, экологические… Для нашей страны единственный плюс в строительстве моста через Керченский пролив, пожалуй, заключается лишь в том, что с его появлением для Кремля уменьшается необходимость в сухопутном коридоре, связывающим Крым с Россией", - подытожил автор статьи.

Как сообщал УНИАН, 29 августа оккупанты подняли железнодорожную арку Крымского моста на фарватерные опоры – на высоту 35 метров от уровня моря. Позже британское издание The Guardian сообщило, что Россия близка к завершению строительства моста, поскольку закончила его ключевую фазу.