На Южном обходе Житомира завершились основные дорожные работы - ОГА

Подрядчик ЧП «Автомагистраль» завершил основные работы на дороге Т-06-14 «Глубочица-Станишовка» через Калиновку, Клитчин – то есть, на Южном обходе Житомира. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные Службы автомобильных дорог в Житомирской области.

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Общая стоимость работ составляет 34 млн 497,7 тыс. грн. На всей длине трассы устроены три съезда в поле и одно примыкание в селе Калиновка. Строительная длина участка, на котором проведены работы, составляет 2,226 км, а ширина проезжей части – 7,5 м.

Однако для завершения ремонта на Южном обходе Житомира еще необходимо устроить переходно-скоростные полосы, дорожные знаки со световозвращающей поверхностью, нанести разметку холодным пластиком и устроить барьерное ограждение из оцинкованной стали. Также на участках возле автобусных остановок планируется установить наружное освещение.

«В связи с проведением капитального ремонта движение на отдельном участке участка (от 0+000 км 2+226 км) автодороги Т-06-14 «Глубочица-Станишовка» еще закрыто. Поэтому рекомендуем водителям следить за дорожными знаками и быть внимательными во время движения», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, летом этого года подрядчик проводил работы по устройству нижнего слоя асфальтобетона на Южном обходе Житомира.

Напомним, дорога Т-06-14 «Глубочица - Станишовка» через Калиновку и Клитчин является важной магистралью в системе дорожной сети Украины и имеет выход на путь международного значения «Киев-Чоп» (М-06) и автомобильную дорогу «Житомир – Попельня — Сквира-Володарка» (Р-18).

Справка УНИАН. ПП "Автомагистраль"( Киевская область) - предприятие дорожно-строительной отрасли, которое специализируется на дорожных строительно–монтажных работах, начиная с подготовительных земляных работ и заканчивая полным обустройством дорог.