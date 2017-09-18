Россияне профинансируют строительство дорог в оккупированном Крыму повышенными ценами на топливо - СМИ

В России правительство планирует повысить цены на топливо для того, чтобы увеличить расходы на строительство дорог в Калининградской области и оккупированном Крыму. Соответствующее решение дополнительно поднять акцизы на топливо принято на бюджетных совещаниях в правительстве, пишут «Ведомости».

Издание сообщает, что должно произойти повышение в два этапа - по 50 коп. за 1 л с 1 января и с 1 июля.

Отмечается, что это существенное увеличение акцизов, которое превышает уровень, предусмотренный Налоговым кодексом: индексация на инфляцию в 4%, то есть, примерно на 30 коп. за 1 л бензина и 23 коп. за 1 л дизельного топлива. Следовательно, дополнительные доходы бюджетной системы составят 55-60 млрд руб.

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Претендуют на освоение средств трасса Таврида в аннексированном Крыму и трасса Приморское кольцо в Калининградской области.

Как сообщал УНИАН ранее, Керченский мост - не только важный элемент в российской военной стратегии, но и занимает одно из ключевых мест в политике Москвы в отношении Украины.

Недавний временный запрет на прохождение по Керченскому проливу кораблей, который объяснили необходимостью монтажа арок моста над судоходной частью Керчь-Еникальского канала, пришолся на период, когда из украинских портов Азовского моря бердянского и мариупольского — традиционно вывозят агропродукцию, пишет в своей статье журналист Владимир Кравченко. Отмечается, что временный запрет серьезно ударил по прибылям этих портов: зернотрейдерам пришлось отправлять продукцию по железной дороге в черноморские порты — Одессу, Херсон, Николаев.