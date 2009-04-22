«Укрзализныця» назначила 32 дополнительных поезда на наиболее популярные направления к майским праздникам.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Отмечается, что железные дороги Украины продолжают работу по назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления к майским праздникам.

По данным «Укрзализныци», состоянием на 22 апреля к расписанию дополнительно включено 32 поезда.

В частности, Юго-западная железная дорога назначила 10 поездов, Южная и Донецкая – по 5 поездов, Львовская железная дорога – 2 поезда, Приднепровская железная дорога – 7 поездов, Одесская железная дорога – 3 поезда.

Еще 9 поездов (два из них транзитные) назначили Российские железные дороги.