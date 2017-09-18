Управление безопасности дорожного движения Украины прекратило свою деятельность

В Украине прекращена деятельность Управления безопасности дорожного движения Департамента превентивной деятельности Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения в Facebook.

«Управление безопасности дорожного движения в настоящее время прекращает свою деятельность. Функции по дорожной безопасности переданы Патрульной полиции. Поэтому с вопросами вы можете обратиться к этому подразделению. Однако все фото и видеоматериалы, размещенные на данной странице, остаются в свободном доступе», - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что отныне к компетенции Департамента патрульной полиции будет относиться также и контроль за безопасностью дорожного движения во время пассажирских и грузовых перевозок, их сопровождение и оформление всех необходимых на это документов.