Одесса направила 70 млн. грн. на строительство трассы

Руководство Одесского горсовета направило на строительство сквозной шести полосной городской магистрали «Север-Юг» и проектирование транспортной эстакады в приморской зоне 70 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил заместитель директора департамента Евро-2012 Одесского горсовета Марат ЯКУПОВ во время телемоста, посвященного подготовке города к турниру.

По его словам, «ранее предполагалось, что в текущем году городские власти направят на эти мероприятия 211 млн. грн. Что же касается помощи государства, то из 136 млн. грн., которые были обещаны ранее на нынешний год, в настоящее время речь идет лишь о 50 миллионах».

Как отметил М.ЯКУПОВ, с учетом того, что примерно 70% гостей города в дни проведения Евро-2012 будут перемещаться городским транспортом, сейчас также решается вопрос о строительстве скоростных трамвайных линий и приобретении нового муниципального транспорта.