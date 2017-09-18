АМКУ оштрафовал lifecell почти на 20 миллионов за "посекундную" тарификацию

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал крупного украинского оператора мобильной связи lifecell на 19,5 млн грн за распространение неверной информации относительно тарификации звонков и, как следствие, нарушение закона о защите от недобросовестной конкуренции.

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Об этом сообщил глава регулятора Юрий Терентьев на своей странице в соцсети Facebook.

«Ответчик в коммуникации с потребителями указывал, что тарификация «посекундная». В то же время фактическая тарификация происходит в размере полной стоимости минуты за каждую первую секунду каждой начавшейся минуты. Наложен штраф 19,5 млн грн», – написал он.

В свою очередь пресс-служба оператора lifecell в комментарии УНИАН отметила, что оператор не согласен с подобным решением регулятора и намерен оспаривать его в судебном порядке.

«Компания lifecell категорически не согласна с таким решением АМКУ и будет обжаловать его в установленном законом порядке», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, абоненты lifecell ознакомлены с применяемым оператором принципом тарификации.

Согласно сообщению, аналогичный принцип применяет и другой украинский оператор телеком-рынка, в отношении которого регулятор принял решение не применять штрафные санкции.

«В отношении компании «ВФ Украина» (ранее «МТС Украина») с почти вдвое большей абонентской базой, которая применяет аналогичный способ тарификации, Комитет в декабре 2016 года выдал лишь рекомендации и в феврале 2017 года закрыл производство по делу без применения штрафных санкций», - добавила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля АМКУ оштрафовал оператора «Киевстар» на 43,5 млн грн за подачу неполной информации о деятельности компании в ответ на требование комитета.

Украинский оператор мобильной связи lifecell в 2016 году получил чистую прибыль в размере 928,3 млн грн по сравнению с чистым убытком в размере 4,439 млрд грн в 2015 году.

Количество абонентов lifecell составляет 12,4 млн человек (из них активных, которые сделали хотя бы один звонок в течение последних трех месяцев, – около 9 млн).

Крупнейшими конкурентами этой компании на национальном рынке сотовой связи являются «Киевстар» и «ВФ Украина» (бренд Vodafone).