«Залив» приобрел новый американский сталевоз

В рамках действующей программы модернизации производства ОАО «Судостроительный завод «Залив» (г. Керчь, АРК) приобрел новый сталевоз марки Hyster М600А производства компании Great Lakes Power Service (США) стоимостью 500 тыс. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Холдинговой Компании «АвтоКрАЗ» - партнера судостроительного завода «Залив».

«Особенность этой машины состоит в полной компьютеризации. Сталевоз имеет ручной и автоматический режимы управления, комплексную систему световых и звуковых предупредительных сигналов. В ближайшее время на керченский завод «Залив» по контракту, подписанному в августе прошлого года, ожидается поставка многоколесной транспортной платформы фирмы «TTS Handling System AS» (Норвегия), максимальной грузоподъемностью 320 тонн», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. ОАО "Судостроительный завод "Залив" - одно из ведущих судостроительных предприятий на территории Восточной Европы, имеющее две технологические линии постройки судов: стапель груоподъемностью 2300 т и сухой док длиной 360 м и шириной 60 м.

Ежегодно на заводе строится до 3-4 корпусов сухогрузов и контейнеровозов, ремонтируется до 35 судов различного класса. 100% продукции и услуг предприятие экспортирует в Голландию, Испанию, Великобританию, Грецию, Норвегию, Россию, Румынию и другие страны.

Судостроительный завод «Залив» закончил 2007 год с чистой прибылью 3,766 млн. грн, увеличив чистый доход в 2,96 раза, или на 109,09 млн. грн до 164,675 млн. грн.

Завод контролируется группой банка "Финансы и кредит" Константина и Олега ЖЕВАГО.