В Славутиче создана инфраструктура целого города

В Славутиче (Киевская обл.) на базе технологий компании Cisco (США) впервые в Украине создана информационная инфраструктура целого города.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе представительства компании Cisco в Украине.

«Информационная инфраструктура позволит предоставить жителям города новые информационные услуги и будет способствовать повышению его инвестиционной привлекательности», - отмечается в сообщении.

На основе данной сетевой инфраструктуры предполагается развернуть широкий спектр сервисов, в первую очередь, интерактивные порталы и системы для информационного обслуживания жителей Славутича. В будущем все системы взаимодействия с жителями города по вопросам коммунального хозяйства, а также с предпринимателями по оформлению разрешительных документов могут быть объединены в единый муниципальный контакт-центр Славутича.

Кроме того, на базе новой сетевой инфраструктуры возможно создание централизованной городской системы коммерческого учета энергоносителей и обеспечения расчетов за коммунальные услуги. Кроме того, эта инфраструктура позволит городским властям внедрить централизованные системы видеонаблюдения и контроля доступа на улицах и в помещениях, системы «умный дом», а также развернуть современные электронные сервисы в сфере дистанционного образования и телемедицины.

Реализация первого этапа проекта длилась менее года. 10 апреля 2008 года на сессии городского совета сотрудники компании Cisco представили проект «Цифровой город Славутич». 26 марта 2009-го состоялась официальная церемония завершения технологической инициативы «Разработка, планирование и управление проектом создания городской информационной сети и радиорелейной линии связи для города Славутич», финансирование которой осуществило Министерство энергетики и климатических изменений Великобритании. При этом Министерство энергетики и климатических изменений Великобритании передало построенную городскую информационную сеть в собственность территориальной общине Славутича для дальнейшей ее коммерческой эксплуатации социальным предприятием «Инфоклас».

Проект реализовала общественная организация «Лаборатория малого бизнеса» (г.Славутич). Генподрядчиком строительства информационной инфрастуктуры на открытом международном тендере была выбрана компания «Датагрупп». В качестве системного интегратора проекта выступила компания «Инком».

На первом этапе реализации проекта был создан внешний канал радиорелейной связи Чернигов–Славутич, построена городская информационная сеть на базе беспроводной технологии WiMAX (обеспечивает высокоскоростное соединение 55 объектов социальной инфраструктуры города), создан Ресурсный центр по управлению сетью и Центр общественного доступа в Интернет и др. Такж на первом этапе создавались ресурсы для предоставления в дальнейшем таких услуг, как IP-телефония, виртуальная частная сеть, видео на заказ, видеонаблюдение, call-центры, а также информационные сервисы для муниципального управления, образования, медицины и бизнеса.

Для построения опорной внутригородской сети были выбраны Metro Ethernet-коммутаторы Cisco ME 3400, для внутренних сетей в помещениях муниципальных учреждений используются коммутаторы Cisco Catalyst 2960.

Реализация следующих этапов программы «Цифровой город Славутич», включающих в себя внедрение новых информационных сервисов, запланирована на 2009 и 2010 годы.

По данным менеджера по развитию бизнеса представительства Cisco в Украине Александра ЧЕМЕРИСА, подобные проекты при участии Cisco реализуются в Киеве и Харькове. При этом городские власти Тернополя, Донецка, Днепропетровска, Полтавы, Черкасс, Запорожья, Чернигова и ряда других городов Украины также проявляют заинтересованность во внедрении концепции «Цифровой город Cisco».

Справка УНИАН. Компания Cisco (США) - мировой лидер в области производства оборудования и решений сетевых технологий.