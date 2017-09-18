На шаг ближе к 4G: Минюст утвердил порядок проведения тендера

Министерство юстиции Украины утвердило порядок проведения конкурсов на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом для внедрения в Украине связи четвертого поколения (4G), сообщил глава одного из крупнейших украинских операторов мобильной связи «Киевстар» Петр Чернышов на своей станице в соцсети Facebook.

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«Новость недели: Министерство юстиции Украины подписало порядок проведения тендера на 4G. И мы стали на шаг ближе к остальному миру. Спасибо всем, кто двигает нас в технологическое будущее», - написал он.

Однако, по информации Национальной комиссии по регулированию связи, соответствующее решение еще не было опубликовано и, соответственно, не вступило в силу.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство юстиции отказалось проводить госрегистрацию порядка проведения конкурсов на радиочастоты, после чего Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), обратилась в ведомство с просьбой утвердить соответствующие изменения. Как пояснял глава НКРСИ Александр Животовский, не имея гарантии со стороны государства в виде права первого выкупа, операторы не станут рисковать своим бизнесом и откажутся сдавать частоты.

9 августа Кабинет министров Украины утвердил условия проведения в IV квартале 2017 года - I квартале 2018 года тендера на продажу частот в диапазоне 1800 МГц с приоритетным правом выкупа для действующих операторов и стартовой стоимостью лотов 3,975 млрд грн.

Согласно данным Животовского, продажа частот в диапазоне 1800 МГц может произойти уже до конца 2017 года, а связь четвертого поколения 4G будет запущена уже в конце следующего года.