Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что освоение русла Дуная является украинским национальным интересом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Президент отметил, что возобновление хозяйственной активности в этом регионе является одной из основ национальной украинской политики.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что во время последнего визита в Румынию он предложил президенту этой страны Траяну БЕСЕСКУ сформировать межгосударственную комиссию, которая бы совместно осваивала устье Дуная.

Президент также отметил, что за последние три месяца были сняты все международные экологические предостережения по освоению устья Дуная.

В.ЮЩЕНКО добавил, что «никаких работ в заповеднике (Дунайском биосферном заповеднике – УНИАН) украинская сторона не проводила», и отметил, что работы были в акватории Черного моря, которая не относится к заповедным зонам.