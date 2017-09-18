МАУ вводит плату за предоставление посадочного талона на стойке регистрации

Крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 1 октября введет плату за предоставление посадочного талона на стойке регистрации для пассажиров эконом-класса всех среднемагистральных рейсов и рейсов внутри Украины, сообщила пресс-служба МАУ.

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Согласно сообщению, все пассажиры авиакомпании могут по-прежнему воспользоваться бесплатной опцией удаленной регистрации на сайте или автоматической регистрацией.

«Онлайн регистрация на сайте или с помощью мобильного приложения открывается за 48 часов и закрывается за 40 минут до вылета по расписанию. Предусматривает возможность самостоятельно выбрать место в салоне из доступных на момент регистрации. Автоматическая регистрация доступна пассажирам, указавшим в бронировке билета корректные паспортные и контактные данные и не зарегистрировавшимся ранее, чем за 12 часов до вылета рейсов. Предполагает автоматический выбор места согласно типу тарифа и классу обслуживания», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что при условии правильного внесения контактных и паспортных данных пассажиры получат на свой электронный адрес приглашение зарегистрироваться онлайн за 48 часов до вылета.

«После этого необходимо зайти на сайт по ссылке, выбрать место, а затем либо сохранить посадочный талон, либо выбрать опцию отправки на электронную почту. Талоны необходимо распечатать или сохранить в портативное устройство и предъявить сотруднику контроля на авиационную безопасность в бумажном или цифровом виде», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, начиная с 1 октября, с пассажиров экономического класса собственных регулярных среднемагистральных рейсов МАУ и рейсов внутри Украины, не воспользовавшихся ни одной из перечисленных возможностей и принявших решение получить посадочный талон на стойке регистрации в аэропорту вылета, будет взиматься дополнительная плата в эквиваленте 10 евро в местной валюте.

«Мы приняли и пошагово реализуем программу оптимизации и автоматизации процессов обслуживания пассажиров. Перевод сервисов в цифровую плоскость позволяет нам сократить расходы на содержание стоек регистрации и персонала хендлинговых компаний в базовом и внешних аэропортах, что, в свою очередь, открывает перед нами новые возможности по снижению стоимости билетов для пассажиров. Надеемся, путешественники довольно быстро привыкнут к нововведению, оценят удобство и преимущества удаленной регистрации и будут тратить на порядок меньше времени на предполетные формальности», - отметила корпоративный пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».