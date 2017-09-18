В порты аннексированного Крыма за месяц незаконно зашли 34 иностранных судна

В течение августа зафиксировали 34 грузовых судна-нарушителя, которые зашли в порты аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В целом эти судна осуществили 77 мероприятий в порты Керчи и Севастополя. Из них 23 судна были под флагом России.

Еще 11 судов под флагами других государств. Это Палау, Сьерра-Леоне, Того, Коморские острова, Танзания.

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Как напоминают в сообщении, морские порты, расположенные на территории АР Крым - Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта, - закрыты на основании распоряжения Кабмина.

"Заход судов под иностранными флагами в закрытых морских портах и терминалаъ, расположенных на территории АР Крым и Севастополя, будет рассматриваться как нарушение норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную", - отмечают в ведомстве.