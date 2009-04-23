GM приостановит работу 15 сборочных производств в США

Один из трех столпов американской автоиндустрии General Motors вынужденно приостановит работу 15 сборочных производств в США на срок до 90 дней, сообщили агентство Bloomberg и газета Detroit Free Press со ссылкой на анонимные источники в администрации.

Пресс-служба не подтверждает эти сведения. Как ожидается, о вынужденных отпусках, которые начнутся, по всей вероятности, уже в середине мая, будет объявлено в пятницу, сообщает РИА Новости.

Эти меры связаны с падением продаж автомобилей на внутреннем рынке на 49% в этом году, и не означает постоянного закрытия американских сборочных конвейеров.

На конец марта на рынке было 765 тысяч не проданных автомобилей, собранных GM, на 108 тысяч или 12% меньше, чем годом назад.

Всего на территории США работают 47 производств GM, на которых заняты 55 тысяч рабочих.

Минфин США в апреле рекомендовал американскому гиганту General Motors начать подготовку документов, необходимых для подачи в суд иска о банкротстве, что позволит корпорации радикально решить проблему долгов и встать на ноги без многомиллиардных правительственных вливаний.

GM уже получила 13,4 миллиарда долларов из бюджета и запросила на реструктуризацию еще 16,6 миллиарда долларов. Правительство пообещало предоставить General Motors 5 миллиардов долларов до 1 июня при условии сокращения расходов.

Чистый убыток General Motors в 2008 году снизился до 30,9 миллиарда долларов с 43,3 миллиарда в 2007 году. Выручка гиганта американской автоиндустрии по итогам 2008 года составила 149 миллиардов долларов - на 31 миллиард меньше, чем в 2007 году.

General Motors, основанная в 1908 году, выпускает легковые и грузовые автомобили в 34 странах мира, продает и оказывает сервис в 140 странах. Крупнейшим рынком сбыта GM являются США, за ними следуют Китай, Бразилия, Великобритания, Канада, Россия и Германия.

Начиная с декабря все три детройских автогиганта - GM, Ford Motor и Chrysler приостанавливали работу на 59 заводах.