В ЕС планируется приостановить действие правила “используй или теряй”

Комитет по вопросам транспорта и туризма Европарламента поддержал предложение Еврокомиссии разрешить до конца сезона (с 29 марта по 24 октября 2009 года) авиакомпаниям сокращать полеты без потери слотов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующий проект доклада Паоло КОШТА (группа либеральных партий, Италия) был принят 22 апреля на заседании Комитета в Страсбурге.

Согласно решению Комитета, планируется приостановить действие правила “используй или теряй”, в соответствии с которым для сохранения своих слотов на следующий сезон авиакомпания должна на протяжении текущего сезона обеспечить использование по меньшей мере 80% из отведенных ей слотов.

Вместе с тем, Комитет Европарламента отклонил предложение Еврокомиссии, в соответствии с которым решение о возможности установления похожих условий на зимний сезон 2009-2010 года должна была бы принимать Еврокомиссия самостоятельно без участия Европарламента.

В ходе принятия решения Комитетом докладчик отметил, что во время консультаций с авиакомпаниями представители перевозчиков отмечали необходимость приостановить действие правила “используй или теряй” в связи с резким уменьшением спроса на авиаперевозку, а также в связи с возможностью потери европейскими компаниями слотов в интересах компаний из Китая, Индии и Японии, которые имеют существенную государственную поддержку.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Еврокомиссия предложила до конца сезона разрешить авиакомпаниям сокращать полеты без потери слотов.