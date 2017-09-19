УЗ только на одном перегоне недополучила полмиллиарда гривень за три месяца - аналитик

ПАО "Укрзализныця" планировала достичь пропускной способности до 24 грузовых поездов в сутки на ж/д ветке Камыш-Заря - Волноваха, однако реальные показатели в среднем не превышают 16 поездов. Это ведет к потерям как грузоотправителей, так и самой железнодорожной компании.

Об этом говорит аналитик ЦТС-Консалтинг Павел Руденко. Эксперт напомнил, что в мае текущего года "Укрзализныця" закончила строительство перегона Розовка-Зачатьевская на участке Камыш-Заря-Волноваха стоимостью более 73 млн грн. В руководстве ж/д компании тогда заявили оувеличении пропускной способности данной ветки до 24 грузовых поездов в сутки. Реальные же показатели за последние три месяца демонстрируют, что в среднем в сутки на данном участке проходят всего 16 поездов, соответственно, УЗ не получает ежесуточно поступления от 8 поездов.

"Получается, что с даты открытия реконструированного перегона УЗ недополучила тарифных поступлений от перевозок сырья на мариупольские меткомбинаты и грузов в Мариупольский порт на уровне 390 млн грн, и еще примерно 100 млн грн тарифных поступлений УЗ потеряла от того, что не перевозила готовую продукцию, которую могли бы произвести меткомбинаты, будь у них сырье. Недополученные тарифные поступления только за 3 месяца почти в 7 раз больше суммы инвестиций на развитие участка", - отмечает Павел Руденко. Он считает, что при надлежащем подходе инвестиции в участок окупились бы менее,чем за один месяц.